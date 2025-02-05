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19:40, 5 февраля 2025Бывший СССР

В Одесской области сообщили о взрывах

В Одесской области слышны взрывы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Одесской области слышны взрывы. Об этом пишет издание «Страна».

Сообщается также, что в районе портового города Южный Одесской области раздался взрыв. Других подробностей не приводится.

В населенном пункте находится промышленный порт Южный на Черном море. Он является одним из крупнейших портов Украины.

Ранее в Хмельницкой области Украины, рядом с территориальным центром комплектации (ТЦК) в Каменце-Подольском произошел взрыв. Сообщалось о пяти пострадавших, один из них не выжил. Причины взрыва неизвестны.

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