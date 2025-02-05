В Одесской области сообщили о взрывах

В Одесской области слышны взрывы

В Одесской области слышны взрывы. Об этом пишет издание «Страна».

Сообщается также, что в районе портового города Южный Одесской области раздался взрыв. Других подробностей не приводится.

В населенном пункте находится промышленный порт Южный на Черном море. Он является одним из крупнейших портов Украины.

Ранее в Хмельницкой области Украины, рядом с территориальным центром комплектации (ТЦК) в Каменце-Подольском произошел взрыв. Сообщалось о пяти пострадавших, один из них не выжил. Причины взрыва неизвестны.