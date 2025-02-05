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15:36, 5 февраля 2025Бывший СССР

У военкомата в Хмельницкой области произошел взрыв

Полиция Хмельницкой области сообщила о взрыве рядом с ТЦК Каменца-Подольского
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Рядом с территориальным центром комплектации (ТЦК) в Каменце-Подольском Хмельницкой области произошел взрыв. Об этом со ссылкой на полицию региона сообщает издание «Общественное».

«На месте работают спасательные службы и представители правоохранительных органов, которые устанавливают обстоятельства инцидента. Информацию о пострадавших и причинах взрыва выясняют, территория оцеплена для обеспечения безопасности», — приводится в публикации комментарий представителя военкомата.

Отмечается, что в результате взрыва один человек погиб, а еще четверо ранены. О причинах взрыва не сообщается.

Ранее в Верховной Раде рассказали, как сотрудники ТЦК Каменца-Подольского обманом мобилизовали преподавателя вуза. По словам депутата Георгия Мазурашу, преподавателя отправили в военную часть уже на следующий день после прохождения пятиминутной военно-врачебной комиссии.

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