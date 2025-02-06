В Кремле высказались о покинувшем должность главы «Роскосмоса» Борисове

О покинувшем должность главы «Роскосмоса» 6 февраля Юрии Борисове высказался пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.
«У Кремля нет претензий к Борисову, произошла ротация в целях развития корпорации», — заявил он.
Кроме того, Песков уточнил, что у президента РФ Владимира Путина пока не запланировано встречи ни с Борисовым, ни с новым главой госкорпорации Дмитрием Бакановым.
О смене руководства в «Роскосмосе» стало известно утром 6 февраля. Новым главой был назначен Баканов, который являлся замминистра транспорта РФ.
На посту Борисов сменил Дмитрия Рогозина. Он находился на должности с июля 2022 года.