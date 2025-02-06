В квартире подозреваемой обнаружены паспорт и телефоны бывшего мэра Самары и его жены

В квартире подозреваемой в ходе обысков обнаружены вещи пропавших без вести бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.
По месту жительства внучки Тархова силовики нашли телефоны и паспорта. Также следователи выяснили места реализации ювелирных изделий экс-мэра и его супруги, а также отыскали их проданный автомобиль.
В СК считают, что внучка готовилась в расправе над родственниками, она запаслась канистрами с химическим средством и пластиковыми емкостями для сокрытия следов преступления.
Следователи допрашивают соседей, свидетелей, а также изучают записи видеокамер. Кроме того, проверяется причастность к преступлению других лиц.
О расправе над Тарховым и его женой стало известно 5 февраля. Тогда же была задержана и их внучка, давать показания она отказалась.