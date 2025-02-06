В Молдавии решили не праздновать 80-летие победы в Великой Отечественной войне

RT: Парламент Молдавии отказался праздновать 80-летие победы в ВОВ

Парламент Молдавии отказался праздновать 80-летие победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

«Депутаты правящей партии Молдавии PAS отклонили проект решения парламента о праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что ранее соответствующий законопроект зарегистрировал оппозиционный блок «Победа», возглавляемый молдавским бизнесменом и политиком Иланом Шором.

Ранее правительство Молдавии назначило Сергея Чернева главой территориального бюро канцелярии при правительстве Молдавии в Гагаузии. В 2014 году чиновник избил главу автономии Михаила Формузала и председателя Народного собрания региона Дмитрия Константинова.