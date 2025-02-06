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13:04, 6 февраля 2025Экономика

В Москве будут строить меньше жилья одного типа

Риелтор Сырцов: Ввод жилья бизнес-класса в Москве снизится на 28 % в 2025 году
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Ввод новостроек бизнес-класса в столице в 2025 году снизится на 25 процентов. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Всего планируется ввести в эксплуатацию 131 корпус в 38 жилых и апарт-комплексах бизнес-класса. Число новых проектов снизится на 31 процент, темпы ввода сократятся на 28 процентов по отношению к 2024 году. Средняя цена квадратного метра в проектах бизнес-класса со сроком ввода в 2025 году — 496,6 тысячи рублей.

Дешевле всего жилье бизнес-класса можно будет приобрести в районе Центральное Чертаново. Так, студию площадью 22 квадратных метра можно купить за 6,9 миллиона рублей. Самая дорогая квартира находится в жилом комплексе в Академическом районе. Это объект площадью 143,1 квадратного метра за 178,6 миллиона рублей.

После сворачивания программы льготного кредитования квартиры в сегменте покупают в основном за счет семейной ипотеки и программ рассрочки, в том числе беспроцентных.

По словам заместителя генерального директора по стратегии и развитию продукта компании MR Group Жанны Маховой, в 2025 году не исключен дефицит готовых новостроек бизнес-класса. В настоящее время таких представлено всего 7,2 тысячи объектов, то есть 10 процентов от суммарной экспозиции. «Как правило, клиенты с детьми рассчитывают на жилье с ключами, выбор которого на первичном рынке Москвы ограничен», — добавил коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

Ранее россиянам посоветовали пользоваться льготной ипотекой в 2025 году. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светланы Разворотневой, такое решение жилищного вопроса подойдет семьям с двумя детьми, жителям сельской местности, Дальнего Востока и новых регионов.

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