Россиянам посоветовали покупать квартиры по льготной ипотеке

Депутат Разворотнева: В 2025 году стоит покупать квартиру по льготной ипотеке

В 2025 году стоит покупать квартиру по льготной ипотеке. Такой совет россиянам дала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с News.ru.

По словам парламентария, такое решение жилищного вопроса подойдет семьям с двумя детьми, жителям сельской местности, Дальнего Востока и новых регионов. В этом случае, убеждена Разворотнева, приобрести жилье лучше сейчас, потому что дальнейшая судьба льготной ипотеки остается неизвестной.

Однако многое зависит от целей покупки. Депутат отметила, что тем, у кого уже есть накопленные средства, возможно, стоит подождать. Сейчас на рынке недвижимости экономкласса наблюдается небольшое снижение цен. Если эта тенденция продолжится, деньги можно временно разместить на вкладе. Кроме того, она предостерегла от покупки квартиры в кредит, так как ключевая ставка остается высокой.

Приобретение жилья с инвестиционными целями, по мнению парламентария, все еще может быть выгодным, поскольку в бизнес-классе, особенно в Москве, цены на аренду продолжают расти. Однако прежде чем вкладываться в такой проект, важно тщательно просчитать все риски, уточнила она.

Разворотнева также высказалась на тему покупки частного дома в льготную ипотеку. «Сейчас есть смысл задуматься о приобретении частного дома. Это хорошая альтернатива квартире, потому что за меньшую цену можно получить большую площадь», — подчеркнула она. В заключение депутат порекомендовала следить за рынком и принимать решение исходя из финансовых возможностей. Если накоплены деньги, 2025 год может стать хорошим моментом для покупки жилья на вторичном рынке, подытожила она.

В январе стало известно, что по итогам 2024 года средний срок ипотеки в РФ увеличился на семь лет, достигнув 30 лет. Средний чек жилищного кредита, оформленного на маркетплейсе «Банки.ру», за тот же период снизился на четыре процента, до 4,3 миллиона рублей.