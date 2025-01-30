Москвичи передумали брать ипотеку

Москвичи перестали брать ипотеку при альтернативных сделках

Среди всех покупателей, которые приобретают в Москве квартиры в новостройках после продажи имеющегося жилья, доля тех, кто для сделки не пользуется ипотечными кредитами, подскочила в 12–17 раз. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подсчет аналитиков риелторской компании «Инком-Недвижимость».

В период действия всеобщей льготной ипотеки доля сделок без привлечения займа составляла 5–7 процентов, но к началу 2025 года выросла до 85 процентов. Остальные 15 процентов совершаются с применением жилищных кредитов. Из них 90 процентов берут семейную льготную программу, 10 процентов — кредит на сумму не более трех миллионов рублей.

В целом на первичном рынке Москвы в сегменте массового жилья доля покупок с ипотекой за год упала с 77 процентов до 38 процентов из-за ужесточения условий жилищного кредитования.

Среди всех покупателей квартир в московских новостройках пять процентов совершают сделки и без предварительной продажи вторичного жилья, и без использования ипотеки. Это жители столицы, которые получили дивиденды по вкладам и вышли из них, чтобы решить жилищный вопрос, объяснил директор направления «Новостройки» компании «Инком-Недвижимость» Валерий Кочетков.

В 2024 году выдача кредитов на жилье в России по итогам года упала почти на 40 процентов, до 4,9 триллиона рублей. Годом ранее, когда ипотечный рынок был перегрет, банки выдали кредиты на 7,8 триллиона рублей. В Центробанке резкое падение не посчитали критичным, сравнив с объемами выдач в 2020 и 2022 годах (4,4 триллиона рублей и 4,8 триллиона рублей соответственно).