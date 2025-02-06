В МВД Германии не смогли доказать причастность России к диверсиям с монтажной пеной

МВД ФРГ не нашло доказательств причастности России к диверсиям с монтажной пеной

Министерство внутренних дел (МВД) Германии не нашло доказательств причастности России к диверсиям, в рамках которых неизвестные забивали выхлопные трубы автомобилей монтажной пеной. Об этом сообщил неназванный официальный представитель ведомства, передает ТАСС.

«Могу сказать, что в настоящий момент у МВД ФРГ нет конкретных доказательств российской причастности к этому», — отметил чиновник.

Представитель добавил, что ведомство продолжает расследование инцидентов с порчей автомобилей. Он также призвал «обратиться в соответствующую прокуратуру» по вопросу причастности России к произошедшему. Об инцидентах с использованием монтажной пены сообщал журнал Der Spiegel, указавший на якобы ответственность Москвы.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила Россию в подрыве демократии Европейского союза на фоне инцидентов с порчей выхлопных труб.