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17:49, 6 февраля 2025Экономика

В Подмосковье из-за аномального потепления обнаружен редкий гриб

В Дмитровском городском округе Подмосковья выросла саркосома шаровидная
Мария Черкасова

Фото: Staffan Kyrk

Из-за аномально теплой погоды в Дмитровском городском округе Подмосковья вырос редкий гриб — саркосома шаровидная. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природопользования региона.

Гриб занесен в Красную книгу России и Подмосковья. Обычно в России встречается в европейской части и в Сибири. В Подмосковье редкий гриб видели в Дмитровском, Одинцовском и Можайском городских округах. Сейчас он вырос в Люльковском комплексном природном заказнике.

Традиционно гриб растет в апреле–мае на земле и почве и подстилке в старых хвойных и смешанных лесах. В министерстве напомнили, что гриб несъедобен, а за его сбор предусмотрен штраф.

Ранее в столице на фоне аномально теплой погоды распустились подснежники.

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