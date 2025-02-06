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18:41, 6 февраля 2025Бывший СССР

В Раде заявили о переходе мании величия Зеленского на новый уровень

Депутат Рады Дубинский: Мания величия Зеленского построена на чужих смертях
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Мания величия президента Украины Владимира Зеленского перешла на новый уровень. Такое заявление сделал находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Все публичные выпады Зеленского последних дней в стиле “как там его зовут, этого… вроде Такер…” — говорят о том, что мания величия перешла на новый, невиданный ранее уровень», — написал нардеп.

По его словам, Зеленский не понимает, что его якобы величие построено на чужих деньгах и смертях украинцев.

Ранее Дубинский заявил, что украинские власти обсуждают допуск к президентским выборам кандидатов 2014 года. По его словам, доступ к выборам Виктора Януковича, Евгения Мураева, представителей Коммунистической партии и партии Геннадия Корбана «хоронит безальтернативность "партий войны"», которые, как отмечает нардеп, доминируют в украинской политике с 2014 года.

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