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18:05, 6 февраля 2025Бывший СССР

Депутат Рады назвал возможных участников президентских выборов на Украине

Дубинский: в Раде обсуждают допуск кандидатов 2014 года до выборов президента
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Александр Дубинский

Александр Дубинский. Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украинские власти обсуждают допуск к президентским выборам кандидатов 2014 года. Такое заявление сделал находящийся в СИЗО депутат Рады Александр Дубинский в Telegram.

По его словам, такое условие якобы поставила российская сторона на предварительных переговорах с командой президента США Дональда Трампа. «Тем самым достигается нейтрализация партий Майдана, которой требует Россия как одно из условий соглашения», — написал Дубинский.

По его словам, доступ к выборам Виктора Януковича, Евгения Мураева, представителей Коммунистической партии и партии Геннадия Корбана «хоронит безальтернативность "партий войны"», которые, как отмечает нардеп, доминируют в украинской политике с 2014 года.

Ранее Дубинский заявил, что срочный визит в Киев главы МИД Британии Дэвида Лэмми нужен для того, чтобы не допустить мирного урегулирования и дискредитировать план администрации Трампа.

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