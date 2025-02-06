Дубинский: в Раде обсуждают допуск кандидатов 2014 года до выборов президента

Украинские власти обсуждают допуск к президентским выборам кандидатов 2014 года. Такое заявление сделал находящийся в СИЗО депутат Рады Александр Дубинский в Telegram.

По его словам, такое условие якобы поставила российская сторона на предварительных переговорах с командой президента США Дональда Трампа. «Тем самым достигается нейтрализация партий Майдана, которой требует Россия как одно из условий соглашения», — написал Дубинский.

По его словам, доступ к выборам Виктора Януковича, Евгения Мураева, представителей Коммунистической партии и партии Геннадия Корбана «хоронит безальтернативность "партий войны"», которые, как отмечает нардеп, доминируют в украинской политике с 2014 года.

Ранее Дубинский заявил, что срочный визит в Киев главы МИД Британии Дэвида Лэмми нужен для того, чтобы не допустить мирного урегулирования и дискредитировать план администрации Трампа.