В России предложили решение проблемы рухнувшего спроса на жилье

Для увеличения продаж новостроек в России захотели развивать цифровые платформы

Решить проблему падающего спроса на жилье в России захотели путем развития цифровых платформ и маркетплейсов недвижимости (ЦИАН и другие). В прошлом году с их помощью было реализовано 19,4 процента всей первичного жилья, что на 5,7 процентных пункта превысило показатели 2023 года, рассказала «Ленте.ру» доцент РЭУ им. Плеханова Венера Шайдуллина.

Анализ текущего состояния рынка показывает, что подавляющее большинство россиян (87 процентов) считают стоимость жилья необоснованно завышенной, а спрос на него снижается, уточнила Шайдуллина. Средний срок экспозиции объектов в 2024 году вырос на 35 процентов, а покупатели на фоне роста ставок переключились на альтернативные сделки, включая арендные, добавила эксперт. Около 45 процентов новостроек не находят покупателей, а в 22 процентах продажи еще не открыты. Для застройщиков это оборачивается рисками заморозки проектов или снижения темпов строительства.

В условиях высоких ставок основным трендом становится совместный поиск государством, цифровыми платформами, банками и застройщиками решений по повышению доступности жилья, добавила доцент. К двум ключевым факторам, влияющим на доступность квартир для населения, она отнесла скорость и стоимость сделки.

Повлиять на эти проблемы хотят путем развития цифровых платформ. Площадки будут мгновенно осуществлять оценку стоимости объектов в уже выставленных объявлениях, и до 1 минуты тратить на срок оценки объектов произвольных. Такой подход поможет гражданам экономить время, затрачиваемое ими на самостоятельную оценку стоимости недвижимости. К примеру, обращение граждан к сторонним экспертам занимает гораздо больше времени — от 3 до 7 дней, а средняя стоимость определения цены объекта составляет 5 тысяч рублей.

Ознакомиться с потенциальными рисками и преимуществами ипотеки пользователи также смогут, не выходя из дома. И если сегодня получение ипотеки занимает от 5 до 9 дней, то развитие цифровых платформ позволит ускорить этот процесс до 4 часов.

При этом не регулировать цифровые платформы со стороны государства не получится, обратил внимание депутат Госдумы от ЛДПР. «Часто мы откладываем такое регулирование, говоря, что за рубежом его еще нет. Но за рубежом оно развивается», — подчеркнул спикер. В работу цифровых платформ к 2030 году планируют интегрировать государственные информационные системы, что позволит объединить процессы подачи заявок на ипотеку, заключения договоров аренды и оказания риэлторских услуг в сквозные цифровые цепочки.

По словам директора цифровых кредитных продуктов Ассоциации «ФинТех» Светланы Исаевой, еще одним трендом должно стать распространение дистанционной ипотеки (когда ипотечное кредитование осуществляется без очного посещения офисов банка клиентами) на вторичный рынок. «Сейчас хотят отпилотировать новый подход, позволяющий банкам самим оценивать рыночную стоимость недвижимости (в том числе на «вторичке»), без выезда оценщика на место. Ждем решения ЦБ», — резюмировала Исаева.

Ранее россиянам призвали давать квартиры за рождение ребенка.