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06:54, 6 февраля 2025Экономика

В России предрекли изменения ключевой ставки

«Коммерсант»: Ключевая ставка ЦБ к концу года может составить от 16 до 23,1 %
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

В ожидании нового заседания совета директоров Центробанка по ключевой ставке, котоорое состоится 14 февраля, регулятор получает смешанные сигналы. В созданном экспертами макроэкономическом консенсус-проонозе немного снизился прогноз ключевой ставки на 2025 год, в то же время ожидания динамики курса рубля и инфляции стали более негативными, передает «Коммерсант».

Экономисты из пула ЦБ полагают, что инфляция на 2025 год повысится с 6 до 6,8 процента, на 2026-м — с 4,5 до 4,6 процента. Прогноз по среднегодовой ключевой ставке был снижен с 21,3 до 20,5 процента в этом году, а в следующем повышен с 14,6 до 15 процентов. В то же время в конце 2025 года аналитики ожидают ключевую ставку на уровне 16-23,1 процента, а инфляцию — 5,2-8,6 процента.

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