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10:54, 31 января 2025Экономика

Банк России назвал сроки снижения ключевой ставки

ЦБ: Ключевая ставка понизится в ответ на замедление инфляции
Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Чтобы Банк России приступил к снижению ключевой ставки, необходимо устойчивое замедление инфляции до зафиксированного в прогнозах регулятора уровня. Такую информацию распространил Telegram-канал Центрального банка.

Подчеркивается, что для устойчивого замедления инфляции необходим более сдержанный рост спроса.

«Этому будет способствовать как накопленный эффект от ужесточения денежно-кредитной политики, так и нормализация бюджетной политики в 2025 году», — уверены в регуляторе.

Ранее появилась версия, что Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21 процент, так как в стране снизились объемы кредитования. Как полагают в ЦБ, перед тем как уменьшать ключевую ставку, следует остудить «убежавший вперед» спрос, а для этого показатель должен быть длительное время существенно выше не только текущей инфляции, но и инфляционных ожиданий.

В свою очередь, российские промышленники, считают, что экономике непросто адаптироваться к нынешней ключевой ставке, а значит, ждать ее очередного повышения пока не стоит.

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