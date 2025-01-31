Банк России назвал сроки снижения ключевой ставки

ЦБ: Ключевая ставка понизится в ответ на замедление инфляции

Чтобы Банк России приступил к снижению ключевой ставки, необходимо устойчивое замедление инфляции до зафиксированного в прогнозах регулятора уровня. Такую информацию распространил Telegram-канал Центрального банка.

Подчеркивается, что для устойчивого замедления инфляции необходим более сдержанный рост спроса.

«Этому будет способствовать как накопленный эффект от ужесточения денежно-кредитной политики, так и нормализация бюджетной политики в 2025 году», — уверены в регуляторе.

Ранее появилась версия, что Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21 процент, так как в стране снизились объемы кредитования. Как полагают в ЦБ, перед тем как уменьшать ключевую ставку, следует остудить «убежавший вперед» спрос, а для этого показатель должен быть длительное время существенно выше не только текущей инфляции, но и инфляционных ожиданий.

В свою очередь, российские промышленники, считают, что экономике непросто адаптироваться к нынешней ключевой ставке, а значит, ждать ее очередного повышения пока не стоит.