Сохранение ключевой ставки в России объяснили

«Известия»: Ключевую ставку в РФ сохранили из-за падения кредитования бизнеса

В ноябре 2024 года объемы кредитования бизнеса в России снизились, что мотивировало Банк России сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента. Так решение регулятора объяснила газета «Известия».

На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что темпы роста кредитования «значительно замедлились» впервые за долгое время. Как выяснило издание, объем кредитов юридическим лицам-резидентам и индивидуальным предпринимателям (ИП) в ноябре 2024-го в рублях упал в 1,5 раза — до 5,8 триллиона рублей. Это самое большое снижение за все время ведения статистики с 2019 года.

По словам профессора кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Татьяны Зверевой, не весь бизнес в РФ обладает такой высокой рентабельностью, чтобы кредитоваться под 25-30 процентов годовых. При этом банки ужесточают требования к своим заемщикам, понимая, что «дорогие» деньги создают повышенные риски дефолта, добавил основатель изыскательной компании «Гектар Групп» Павел Семочкин.

В регуляторе подчеркнули, что перед тем, как снижать ключевую ставку, нужно охладить «убежавший вперед» спрос, а для этого показатель должен быть длительное время существенно выше не только текущей инфляции, но и инфляционных ожиданий, которые остаются очень высокими. Для начала снижения ставки в нынешних условиях она должна в течение длительного времени значительно превышать текущие уровни роста цен, поскольку только в этом случае потребители будут сберегать дополнительные доходы, а не тратить их полностью.