Российский бизнес отказался ожидать повышения ключевой ставки

Шохин: РСПП не ожидает повышения ключевой ставки Банка России в феврале

Экономика страны с трудом адаптируется и к нынешней ключевой ставке ЦБ, на фоне этого Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) не ожидает ее повышения на заседании совета директоров регулятора, которое состоится 14 февраля. Соответствующие высказывания главы РСПП Александра Шохина приводит ТАСС.

«Hужно какое-то время, чтобы были выработаны механизмы поддержки. Я, честно говоря, ориентируюсь на то, что она не будет повышена», — цитирует его агентство.

Представитель бизнеса назвал среди наиболее пострадавших строительную отрасль, которая «помимо повышения ключевой ставки, ощутила на себе также влияние сворачивания программы льготной ипотеки». «После апреля, мне кажется, можно начинать смягчать ставку», — резюмировал Шохин.

В ноябре, когда в России активно обсуждалась возможность дальнейшего повышения ключевой ставки, президент РСПП отмечал, что многие компании откладывают запуск инвестиционных проектов, ожидая ее снижения. Также он высказывался о том, что размер этого показателя должен измеряться однозначным числом и не может превышать инфляцию вдвое.

В Центробанке подчеркивают, что высокий уровень ставок отражает чересчур бурный рост внутреннего спроса, который очень сильно опередил возможности наращивать производство товаров и услуг, на фоне чего возникает конкуренция за дефицитные производственные ресурсы, цены на которые растут, подтягивая за собой и стоимость конечной продукции.

В декабре ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента годовых. Объясняя необходимость ее длительного нахождения значительно выше уровней роста цен, в Банке России указывают, что только в этом случае потребители в текущих условиях будут сберегать дополнительные доходы, а не тратить их полностью.