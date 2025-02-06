В России учитель коррекционной школы выкинул из класса ребенка-инвалида

В Якутии учитель коррекционной школы выкинул из класса ребенка-инвалида

В Якутии учитель коррекционной школы выкинул из класса-ребенка инвалида. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram- канале.

Ситуация в школе-интернате произошла еще в ноябре 2024 года, однако о ней стало известно только сейчас. Как сообщило ведомство, ребенка во время проведения занятий из класса выкинул тьютор, после этого он упал на пол. Никакую помощь мальчику впоследствии не оказали.

«Прокуратура внесла директору школы представление, обратилась в интересах ребенка с иском в суд о взыскании с образовательной организации компенсации морального вреда в размере 500 000 рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее в Томске учитель физики послал школьника и выгнал его из класса, инцидент сняли на видео. Конфликт могли спровоцировать сами школьники, которые якобы выкрикивали нецензурные слова и закидывали педагога разными предметами.