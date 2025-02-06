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13:09, 6 февраля 2025Россия

Российские средства ПВО за сутки сбили 10 снарядов HIMARS и больше 100 БПЛА

Минобороны: ПВО сбили 10 снарядов HIMARS и больше 100 БПЛА ВСУ
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За последние сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 106 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом журналистам рассказали в Минобороны РФ.

Кроме того, по данным оборонного ведомства, были спешно сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства.

Также в Минобороны рассказали о поражении Российской армией военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо этого Вооруженные силы РФ ударили по местам хранения и подготовки к запуску беспилотников украинской армии.

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