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12:39, 6 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе начали розыск запустившего в колонию стрелу с наркотиками лучника

В Ивановской области ищут лучника, пустившего стрелу с наркотиками в колонию
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

В Ивановской области начали розыск лучника, пустившего стрелу с наркотиками в колонию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, неизвестный максимально близко подошел к стенам исправительной колонии №4 в селе Октябрьский, привязал три свертка к наконечнику стрелы и выпустил ее через забор на территорию колонии. Сотрудники ФСИН заметили посылку и перехватили, после этого содержимое было отправлено на экспертизу. Она показала, что внутри находилось 5,5 грамма марихуаны.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Стрелявшего из лука ищут и устанавливают кому предназначалась посылка.

Ранее сообщалось, что россиянина осудят за приобретение почти 300 килограммов наркотических веществ.

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