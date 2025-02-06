В российском регионе арестовали двоих подростков за участие в экстремистской организации

В Уфе арестовали двоих подростков за участие в экстремистской организации

В Уфе арестовали двоих подростков за участие в экстремистской организации. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону Евгений Каневский.

Им предъявлено обвинение по статьям 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») и 214 («Вандализм») УК РФ.

По данным следствия, 5 января двое подростков в возрасте 16 и 17 лет действовали в интересах экстремистской организации, направленной на разрушение многонационального единства и территориальной целостности России. Она была запрещена в июне 2024 года решением Верховного суда. Обвиняемые находились рядом со стелой, установленной при въезде в Бурзянский район, и сожгли флаг Российской империи 1858 года. Все происходящее они снимали на видео, затем опубликовали его в интернете.

Противоправный факт был выявлен в ходе мониторинга. Совместная работа сотрудников СК и ФСБ позволила установить причастных к этому. Обвиняемые признали свою вину. Кроме этого, была установлена их причастность к нанесению надписей националистического содержания на фасады домов в селе Старосубхангулово. Они сделали это, ответив на предложение неизвестного в интернете за денежное вознаграждение.

Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают сбор доказательной базы и устанавливают иных причастных лиц к организации на территории республики.

Ранее сообщалось, что в российском регионе осудили организатора экстремистского религиозного объединения.