В российском регионе при сортировке мусора нашли боеприпас

В Саратовской области на мусоросортировочном комплексе нашли боеприпас

В Саратовской области нашли боеприпас 30-го калибра, который находился на мусоросортировочном комплексе в Энгельском районе. Об этом сообщил филиал компании «Ситиматик», передает ТАСС.

«Подозрительный предмет был обнаружен на линии сортировки в общем потоке твердых коммунальных отходов», — уточнили там. О находке работники комплекса сообщили начальнику смены, который передал информацию в правоохранительные органы. Боеприпас изъяли, находка не повлияла на процесс работы предприятия.

Боеприпасы 30-го калибра, как правило, используются для автоматических пушек. Они предназначаются для поражения объектов вооружения и военной техники.

Ранее в Курской области сотрудники МЧС обезвредили американскую ракету ATACMS. Боеприпас вывезли и уничтожили на полигоне.