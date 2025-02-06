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09:42, 6 февраля 2025Россия

В российском регионе обезвредили американскую ракету ATACMS

В Курской области сотрудники МЧС обезвредили американскую ракету ATACMS
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал МЧС Курской области

Сотрудники МЧС обезвредили американскую ракету ATACMS на территории Курской области. Об этом сообщили в министерстве, передает РИА Новости.

«На днях сводный пиротехнический отряд МЧС обезвредил ракету ATACMS. Боеприпас был вывезен и уничтожен на полигоне»,— сообщили в ведомстве.

С начала вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область саперы МЧС около 250 раз привлекались к работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Им удалось обезвредить уже 1900 боеприпасов.

В ноябре 2024 года также сообщалось, что спасатели нашли в Курской области три сотни суббоеприпасов ракеты ATACMS. После обнаружения все 300 суббоеприпасов были уничтожены.

ЖЗЛ
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