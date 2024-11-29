В российском регионе обнаружили сотни суббоеприпасов ракеты ATACMS

Пиротехники МЧС уничтожили в Курской области 300 суббоеприпасов ракеты ATACMS

Спасатели нашли в Курской области три сотни суббоеприпасов ракеты ATACMS. Об этом сообщает пресс-служба МЧС в Telegram.

Как заявили в службе, после обнаружения все 300 суббоеприпасов были уничтожены. Отмечается, что с начала вторжения Вооруженных сил Украины на территорию региона пиротехники обнаружили и обезвредили более 1480 взрывоопасных предметов.

Известно, что во время одного из ударов при помощи упомянутых ракет по Курской области были ранены несколько российских военнослужащих.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия всегда будет отвечать на те удары, которые наносит Украина по территории страны. В ответ на запуск Киевом дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow для ударов вглубь российской территории была применена система «Орешник».