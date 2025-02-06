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20:00, 6 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе силовики с молотками ворвались в квартиру киберпреступника

В Челябинской области полицейские и росгвардейцы задержали киберпреступника
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: РИА Новости

В Челябинской области задержали подозреваемого в кибермошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, в июле 2024 года аферист смог взломать аккаунт потерпевшей на портале Госуслуг. Женщина не сразу поняла, что кто-то получил доступ к ее странице. Сначала она не смогла войти в свой аккаунт, а после восстановления учетной записи в МФЦ увидела, что на ее имя были оформлены кредит на 60 тысяч рублей и заказы в рассрочку.

Полицейские смогли установить личность мошенника. Оперативники управления по борьбе с киберпреступлениями и росгвардейцы пробрались в жилище через окно, разбив его молотком, и задержали мошенника. Возбуждено дело по статье 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») УК РФ.

Ранее в Свердловской области задержали подозреваемого в краже денег со счетов с помощью вирусов.

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