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09:21, 6 февраля 2025Россия

В российском регионе водитель автобуса избил школьника за неоплаченный проезд

В Приморском крае водитель автобуса избил ребенка за неоплаченный проезд
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В городе Артем Приморского края водитель автобуса избил школьника после того, как он не оплатил проезд на общественном транспорте. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

Автобус следовал по маршруту Угольная — Артем. Проезд не оплатил 14-летний подросток, из-за чего водитель транспортного средства догнал его и ударил по лицу и голове.

«Надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту произошедшего», — сказано в сообщении. Прокуратура, помимо этого, оценит ход и результаты соблюдения перевозчиком всех требований законодательства о пассажирских перевозках.

Ранее водитель автобуса в Сочи набросился на подростка из-за того, что тот якобы не оплатил проезд. На кадры попало, как водитель догнал мальчика и накинулся на него. В потасовку вмешались очевидцы.

ЖЗЛ
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