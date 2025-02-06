В Румынии заявили об отсутствии права у властей Украины вести переговоры с Россией

Шошоакэ: У нынешнего руководства Украины нет права вести переговоры с Россией

Возможный кандидат в президенты Румынии, депутат Европарламента Диана Шошоакэ заявила, что нынешнее руководство Украины не вправе вести переговоры с Россией, поскольку не представляет интересы граждан страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, необходимые шаги для достижения мира включают признание исторических реалий, «связанных с территориями, которые временно находились под контролем Украины». По ее словам, речь идет в том числе и о территориях Румынии. Она считает, что в переговорах с Россией должны участвовать законные представители Украины.

Шошоакэ добавила, выборы на Украине «бесконечно откладываются, чтобы [президент Украины Владимир] Зеленский не мог быть заменен».

Ранее Зеленский заявил, что сейчас Украина как никогда близка к миру и делает все возможное, чтобы приблизить его. Он отметил, что Киев понес огромные потери, но смог «защитить независимость».