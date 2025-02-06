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06:30, 6 февраля 2025Наука и техника

ВМС США успешно сбили беспилотник с помощью лазера

Defense News: ВМС США успешно сбили беспилотник с помощью лазера HELIOS
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: U.S. 6th Fleet / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) США успешно испытали лазерную систему High-Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance system (HELIOS). Об этом сообщает издание Defense News.

Согласно отчету ВМС США, в 2024 году эсминец Preble типа Arleigh Burke задействовал систему HELIOS, которая сбила беспилотный летательный аппарат.

Подробностей об испытаниях не сообщается.

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В августе 2022 года издание The Drive со ссылкой на корпорацию Lockheed Martin сообщило, что эсминец Preble типа Arleigh Burke ВМС США получил HELIOS.

60-киловаттная лазерная установка размещена на платформе, изначально предназначавшейся для 20-миллиметровой пушки Vulcan корабельного зенитного артиллерийского комплекса Mark 15 Phalanx CIWS. Система HELIOS способна поражать небольшие беспилотники и катера, а также ослеплять оптические системы на вражеских самолетах и кораблях.

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