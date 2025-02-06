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20:32, 6 февраля 2025Ценности

Внешность нового главы «Роскосмоса» взволновала общественность

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Дмитрий Баканов

Дмитрий Баканов. Фото: Максим Платонов / РИА Новости

Внешность нового генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Баканова взволновала общественность. Соответствующие комментарии появились в Telegram-канале SHOT.

Известно, что ранее 39-летний Баканов занимал должность замминистра транспорта России. Пользователи сети оценили моложавую внешность директора под опубликованными фото.

«Он новый космический модник», «Красивый мужчина», «Поддерживаю, альфа-красавчик», «Хорош», «Агент 007», «Если честно, то Голливуд отдыхает», — высказывались они.

Ранее в Госдуме прокомментировали смену главы «Роскосмоса». «Я Баканова знаю хорошо как замминистра транспорта. Он очень толковый человек. Я думаю, он справится», — заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

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