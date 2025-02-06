В Госдуме прокомментировали смену главы «Роскосмоса»

Депутат Колесник назвал нового главу «Роскосмоса» Баканова толковым человеком

Новый генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, ранее занимавший должность замминистра транспорта России, толковый человек, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением о смене главы госкорпорации депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Это решение тех людей, которые за это отвечают. По результатам, может быть, или по возрасту. Я Баканова знаю хорошо как замминистра транспорта. Он очень толковый человек. Я думаю, он справится», — прокомментировал Колесник.

По словам депутата, в «Роскосмосе» работают уникальные специалисты.

«Нас в космосе пока еще никто не превзошел. Мы первопроходцы в космосе: и Юрий Гагарин — первый в мире космонавт, и Валентина Терешкова, кстати, депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт. Тем более в "Роскосмосе" еще и оборона. Так что, я думаю, что все будет в порядке. Тем более решения у нас президент страны принимает не спонтанно», — заключил он.

Ранее стало известно, что Юрия Борисова освободили от должности гендиректора госкорпорации «Роскосмос». Соответствующие данные раскрыли в Кремле утром в четверг, 6 февраля. Новым руководителем госкорпорации назначен 39-летний Дмитрий Баканов, соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.

