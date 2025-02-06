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20:16, 6 февраля 2025Из жизни

Врач обвинил пациента в симуляции и не заметил его смертельную болезнь

В Англии врач объяснил симптомы рака у пациента стрессом и назвал его симулянтом
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

В Англии, Великобритания, врач назвал пациента с раком головного мозга симулянтом. Об этом Daily Mail рассказала дочь оклеветанного мужчины.

По словам 37-летней Холли Роудс, странные симптомы у ее отца Стивена Блейкстона появились в октябре 2010 года. Тогда семья заметила, что он начал путать слова и не мог составить осмысленные предложения. Сам мужчина жаловался на частые головные боли.

Блейкстон обратился за диагностикой к врачу общей практики, но тот ничем ему не помог. Все симптомы медик объяснил обычным стрессом, к тому же обвинил его в симуляции. «Я знаю, что мой отец не стал бы заниматься подобным», — заявила Роудс. Не поверив врачу, она отправила отца на компьютерную томографию, где обнаружилась смертельно опасная опухоль в левой части мозга пациента.

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Опухоль удалили, однако рак продолжил прогрессировать. Блейкстон проходил химиотерапию и был настроен достаточно позитивно. Однако в июле 2011 года его не стало. Спустя несколько недель после возвращения из больницы он неожиданно упал в обморок. У него оторвался тромб. Врачи так и не смогли установить, что стало причиной этого — рак или химиотерапия. «Я всегда буду скучать по его смеху», — призналась Роудс.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вашингтон сотрудники больницы случайно отключили систему жизнеобеспечения пациента без согласия семьи. Они перепутали больных и два года скрывали это от сына пострадавшего.

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