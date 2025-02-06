Зависимость концентрации микропластика в организме человека от его заболеваний опровергли

Академик РАН Хохлов: Связи между микропластиком и деменцией нет

Согласно исследованию, опубликованному в медицинском научном журнале Nature Medicine, образцы мозга, взятые у людей при вскрытии в 2024 году, содержали на 50 процентов больше микропластика, чем образцы 2016 года.

Специалисты отметили, что концентрация его частиц сегодня достигает примерно 4,8 тысячи микрограмм. По данным ряда отечественных и зарубежных СМИ, такого количества достаточно для изготовления небольшой пластиковой ложки. Эта информация вызвала определенные страхи у россиян.

Более того, в статье сообщается, что в человеческом мозге микропластика было в 7–30 раз больше, чем в почках или в печени. Особенно высокая концентрация частиц оказалась у людей с деменцией — в три-пять раз больше частиц, чем в мозге здоровых.

Между тем в этом же исследовании говорится, что концентрация микропластика в тканях человека не зависели от возраста, пола, расы, этнической принадлежности человека или причины, по которой его не стало.

Тем временем исследование западных ученых у себя в Telegram-канале прокомментировал российский физик, специалист в области физики полимеров, академик РАН Алексей Хохлов. По его словам, СМИ некорректно интерпретировали «очередной ужастик» про микропластик.

Ученый поспешил успокоить людей и пояснил, что сами авторы статьи несколько раз повторяют — причинно-следственной связи между микропластиком и деменцией нет. «Скорее наоборот — нейродегенеративные заболевания ведут к атрофии мозговой ткани, нарушению целостности гематоэнцефалического барьера и механизмов очистки тканей мозга, что способствует накоплению там инородных частиц», — добавил он.

Отвечая на вопрос о том, откуда у здоровых людей берется количество пластика, достаточное для изготовления пластиковой ложки, Хохлов призвал обратиться к использованному в статье методу анализа тканей. Исследуемые ткани извлекались из формалина, где они хранились, а затем на несколько дней помещались в раствор сильной щелочи (гидроксида калия), что, как указал Хохлов, по идее должно было «переварить» биологические структуры.

«И вот тут был получен необычный результат, которому в статье уделяется недостаточно внимания, — продолжил специалист. — Если ткани почек и печени "переварились" практически полностью (осталось всего 0.6 процента исходного материала), то от тканей мозга осталось аж 8.2 процента, на порядок больше!»

По мнению Хохлова, крайне маловероятно, что этот эффект обусловлен только присутствием инородных частиц. Скорее всего, ряд компонентов биологических тканей мозга, в том числе липиды, образовали структуры, которые «выстояли» не только в сильной щелочи, но и при последующей промывке и центрифугировании. И тот якобы «полиэтилен», обнаружили при масс-спектрометрическом анализе продуктов пиролиза обусловлен липидами, а вовсе не пластиком.

Более того, Хохлов объяснил увеличение содержания липидных структур от 2016 до 2024 года. Академик РАН подчеркнул, что образцы 2016 года содержались в формалине восемь лет, а образцы прошлого года — несколько месяцев. «За восемь лет липидные структуры могли немного раствориться или "разрыхлиться", так что в результате последующих аналитических процедур их оказалось по массе меньше, чем в образцах 2024 года», — резюмировал он.

Исследование Nature Medicine получило широкое распространение в российских и иностранных СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».