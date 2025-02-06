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20:15, 6 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский высказался об отмене запрета на переговоры с Россией

Зеленский о запрете на переговоры с Россией: Не вижу никаких проблем
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Законодательный запрет на прямые переговоры с Россией не является проблемой, считает президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит УНИАН в своем Telegram-канале.

«Ситуация по отмене указа [о запрете переговоров] — это такой российский нарратив», — высказался политик, таким образом подтвердив, что не собирается инициировать отмену запрета.

Зеленский заявил о своей готовности к переговорам и добавил, что «не видит никаких проблем» в существующем законодательном запрете. Политик также отметил, что президент США Дональд Трамп и лидеры европейских стран считают невозможным урегулирование конфликта без участия России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о готовности к переговорам, сказал: «Готовность должна на чем-то зиждиться, она не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров».

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