Зеленский заявил об отсутствии на Украине плана Трампа по решению конфликта

Зеленский: Официального плана Трампа по остановке конфликта на Украине еще нет

Официального плана Трампа по остановке конфликта на Украине еще нет. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, официальный текст плана он не получал. «То, что есть в тех или иных публикациях... я уверен, что это не является официальным планом президента Трампа», — заявил глава государства. Однако Зеленский добавил, что примерно понимает содержание документа, который должны показать на следующей неделе.

Он также выразил надежду, что работа над планом будет проводиться вместе с Украиной. Кроме того, он призвал дождаться официальных переговоров делегаций из Вашингтона и Киева.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о получении нескольких истребителей F-16 от Нидерландов. По его словам, в Киеве продолжат работу по увеличению числа боевых самолетов в стране.