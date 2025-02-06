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20:15, 6 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский заявил об отсутствии на Украине плана Трампа по решению конфликта

Зеленский: Официального плана Трампа по остановке конфликта на Украине еще нет
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Официального плана Трампа по остановке конфликта на Украине еще нет. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, официальный текст плана он не получал. «То, что есть в тех или иных публикациях... я уверен, что это не является официальным планом президента Трампа», — заявил глава государства. Однако Зеленский добавил, что примерно понимает содержание документа, который должны показать на следующей неделе.

Он также выразил надежду, что работа над планом будет проводиться вместе с Украиной. Кроме того, он призвал дождаться официальных переговоров делегаций из Вашингтона и Киева.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о получении нескольких истребителей F-16 от Нидерландов. По его словам, в Киеве продолжат работу по увеличению числа боевых самолетов в стране.

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