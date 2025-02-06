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17:57, 6 февраля 2025Экономика

Жителей Подмосковья позвали считать воробьев

Жителей Подмосковья призвали поучаствовать в переписи воробьев
Мария Черкасова

Фото: Ruslan Yarocky / URA.RU / Globallookpress.com

В феврале жители Подмосковья могут присоединиться ко Всероссийской переписи воробьев, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования области в Telegram-канале.

Для участия необходимо зафиксировать наблюдения птиц и их координаты в анкете наблюдений. Инициаторами мероприятия при поддержке Союза охраны птиц России выступили проект по популярной биологии «Улитка Марта» и орнитолог Елена Фионина.

В пресс-службе министерства обратили внимание на сокращение численности воробьев во многих странах. На территории Подмосковья встречается два вида воробья: полевой и домовый. В прошлом году популяция домового воробья сократилась «катастрофически» во многих российских регионах.

Перепись призвана помочь специалистам вовремя принимать меры и не ставить воробьев под угрозу исчезновения. С подробностями участия можно ознакомиться на сайте.

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