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08:01, 7 февраля 2025Из жизни

72-летняя женщина стала эскортницей и потеряла семью

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Caroline Vee

Caroline Vee. Кадр: ITV

Пенсионерка стала эскортницей, разбогатела и потеряла семью. Об этом пишет The Sun.

71-летняя Кэролайн по прозвищу «Грудастая бабуля» работает эскортницей и порномоделью уже несколько лет. Раньше женщина вела очень скромную жизнь, ходила в церковь и работала флористом. У Кэролайн никогда не было детей и мужа. Все изменилось, когда ей исполнилось 57 лет. На работе с ней стал флиртовать 27-летний парень-спортсмен. Они переписывались, он даже приглашал женщину к себе, но она не решилась принять приглашение. После этого случая Кэролайн создала профиль в приложении для свиданий и обнаружила, что пользуется популярностью — ей писали даже 18-летние юноши.

Спустя некоторое время она пошла на свидание с ровесником. Встреча продолжилась у него дома. По словам Кэролайн, в ту ночь она впервые занималась оральным сексом. После партнер восхитился ее любовными талантами и удивился, узнав, что у нее совсем нет опыта. После того раза Кэролайн стала регулярно встречаться с мужчинами ради секса. Один из ее партнеров предложил ей попробовать себя в эскорт-услугах. Пенсионерка решила, что это неплохой способ заработать, поскольку она и так делала это бесплатно. Сейчас Кэролайн снимает видеоконтент, встречается с мужчинами и посещает свингерские вечеринки.

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Однако у ее новой работы есть существенный минус: от нее отказались ее родные. Ее сестры и братья больше с ней не общаются и стыдятся ее образа жизни.

Ранее мать-одиночка рассказала о минусах порнокарьеры. По ее словам, как только стала известна, ей пришлось сменить дом и перевести сына в другую школу из-за агрессивных хейтеров.

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