Мать-одиночка стала порномоделью и пожалела об этом

Женщина из Великобритании пожалела о решении стать порномоделью. Об этом пишет The Mirror.

26-летняя мать-одиночка Тайлер Уилсон начала порнокарьеру в 2022 году. Все началось с автомобильной аварии, случившейся в 2019 году. Уилсон осталась жива, но сломала позвоночник, ключицу и несколько ребер. Ей пришлось пережить несколько операций и пройти длительный период реабилитации. В результате она осталась без офисной работы и устроилась риэлтором удаленно. Однако заработка едва хватало на жизнь. Тогда женщина решила зарегистрироваться на платформе OnlyFans. Она утверждает, что сначала считала сайт порталом для поиска клиентов, однако быстро осознала свою ошибку.

Начав снимать порноконтент, Уилсон быстро улучшила материальное положение. Она стала зарабатывать достаточно, чтобы купить новый автомобиль и свозить сына в Disneyland в США. В какой-то момент ее пригласили поучаствовать в подкасте, где она дискутировала с противником OnlyFans. Ролик оттуда стал вирусным, в итоге все знакомые и близкие узнали о ее аккаунте. Известность принесла ей деньги, но одновременно с вниманием пришли и проблемы: ей присылали угрозы, вызывали полицию к ее дому, родители в школе ее сына выражали презрение по отношению к ней. Уилсон пришлось переехать и перевести ребенка в другую школу.

После всего пережитого она пожалела о своем выборе и решила, что заработанные деньги того не стоили. По словам Уилсон, она живет в состоянии постоянной тревоги, что ее узнают на улице или что в новой школе начнут дразнить ее сына. Она также беспокоится, что он найдет ее видео. Сейчас женщина существенно сократила создание эротического контента. При этом она понимает, что найти работу за пределами порноиндустрии теперь будет проблематично, поскольку работодатель может узнать, что она порномодель. При этом без повышения своей узнаваемости она может потерять доход, который у нее есть сейчас.

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