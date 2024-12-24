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06:30, 24 декабря 2024Из жизни

Скандальная порномодель объяснила выбор профессии и назвала себя подопытным кроликом

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Бонни Блю

Бонни Блю. Кадр: @gbnews / TikTok

Порномодель британского происхождения Бонни Блю рассказала, что ушла в порно ради лучшей жизни и решила обучать сексу неопытных мужчин. Об этом сообщает GB News.

Блю объяснила, что в прошлом работала в офисе с девяти утра до пяти вечера, радовалась 20-дневному отпуску и думала, что такая жизнь нормальна. Со временем это стало ей надоедать, она переехала в Австралию и стала заниматься вебкамом. «Это повысило мою уверенность в себе», — призналась Блю.

После женщина создала аккаунт на OnlyFans. Туда она загружала отредактированные видео, снятые по сценарию. Затем ей и пришла в голову идея снимать на видео половые акты с обычными людьми. Идеальными претендентами на эту роль стали студенты. Блю назвала себя подопытным кроликом, на котором девственники могли опробовать различные секс-техники.

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Порномодель заявила, что учит юношей спрашивать у партнерш об их желаниях и делиться своими. Она называет свои видео обучающими.

Ранее Бонни Блю рассказала, что получает по 300 угроз от женщин каждый день из-за своих секс-марафонов. Порномодель призналась, что стала опасаться за свою жизнь, обратилась в полицию и наняла телохранителей.

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