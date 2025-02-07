Анна Asti рассталась с мужем

Super: Анна Asti и ее супруг и концертный директор Станислав Юркин расстались

Певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Asti, и ее супруг Станислав Юркин расстались. Об этом сообщает портал Super со ссылкой на свои источники в окружении артистки.

По информации инсайдеров, пара не живет вместе еще с декабря 2024 года, однако все еще продолжает работать вместе. При этом портал утверждает, что, несмотря на расставание и раздельное празднование новогодних праздников, речь о разводе между Анной и Станиславом пока не идет.

Дзюба и Юркин познакомились в 2019 году, а в декабре 2020 года сыграли свадьбу. Торжество прошло в Барвихе в кругу близких. Станислав долгое время являлся концертным директором певицы.

Ранее стало известно, что Анна Asti рассказала о влиянии скандала с интимными фото на отношения с мужем. Тогда злоумышленники украли личные данные и интимные фото с телефона Дзюбы, а также шантажировали ее, угрожая опубликовать все в сети.