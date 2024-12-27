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15:23, 27 декабря 2024Культура

Анна Asti рассказала о влиянии скандала с интимными фото на отношения с мужем

Певица Анна Asti рассказала об отношениях с мужем после слива интимных фото
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Анна Asti, рассказала о влиянии скандала со слитыми интимными фото на отношения с мужем Станиславом Юркиным. Ее слова прозвучали в ходе программы «Статус в сети» телеканала RU.TV.

Артистка отметила, что случившееся не отразилось на ее отношениях с супругом. «Мы не особо расстаемся, у нас каждый день одно сплошное свидание. Мы умеем разделять работу и личные отношения и не каждую секунду общаемся», — сказала она.

Ранее Анна Asti заявила, что ее телефон взломали. По словам исполнительницы, злоумышленники украли личные данные, интимные фотографии, а также шантажировали ее, угрожая опубликовать все в сети.

Вот это да!
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