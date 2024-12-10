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16:31, 10 декабря 2024Культура

Анна Asti прокомментировала слив интимных фото

Певица Анна Asti заявила, что преступники украли интимные фото с ее телефона
Андрей Шеньшаков

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Анна Asti, заявила, что ее телефон взломали. Об этом артистка рассказала в своем Telegram-канале.

По словам исполнительницы, злоумышленники украли личные данные, интимные фотографии, а также шантажировали ее, угрожая опубликовать все в сети.

«Я стала жертвой преступников. Были слиты мои фотографии, а также в слив добавили видео, которое мне не принадлежит. Я пережила настоящий кошмар: с июля нас шантажировали, требуя огромные деньги», — говорится в опубликованном заявлении.

Певица также отметила, что ее супруг Станислав поддерживает ее в тяжелый период в жизни, а фото, которые попали в общий доступ, как раз предназначались ему.

«Все это предназначалось для моего супруга. Да, у нас есть личная интимная жизнь. У нас все в порядке. Мы рядом, любим друг друга и вместе преодолеваем это испытание. Также просим прекратить распространять эти материалы», — заявила Дзюба.

Ранее стало известно, что российского комика шантажировали сливом интимных фотографий.

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