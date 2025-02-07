Автоэксперт усомнился в штрафах за покупку машин у иностранцев за наличные

Автоэксперт Попов усомнился в штрафах за покупку авто у иностранцев за наличные

Автоэксперт Дмитрий Попов усомнился в том, что россиян штрафуют за покупку машин у иностранцев за наличные деньги, о чем высказался «Ридусу».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что граждан РФ якобы начали штрафовать за такие покупки, и привели в пример ситуацию жительницы Москвы, которая якобы купила Kia Sorento за 2,85 миллиона рублей у гражданина Киргизии за наличные и выплатила 855 тысяч рублей штрафа. Причиной штрафа объяснялось нарушение этим способом покупки Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле».

Попов же счел подобные сообщения вымышленными, поскольку трудно выявить покупку автомобиля за наличные. Он объяснил, что для того, чтобы служба валютного контроля выявила такое нарушение, продавец и покупатель должны составить договор купли-продажи, зарегистрировать его у нотариуса и прописать валютные операции.

«С целью сэкономить на налогах участники сделки обычно занижают указанную в договоре сумму. В договоре купли-продажи вообще можно написать все что угодно», — добавил Попов.

