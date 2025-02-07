Россиян начали штрафовать за покупку авто у иностранцев за наличные

Mash: россиянку оштрафовали за покупку авто Kia Sorento у иностранца за наличные

Россиян начали штрафовать за покупку автомобилей у иностранцев за наличные деньги. Об этом написал Telegram-канал Mash.

Уточняется, что россиян могут оштрафовать на сумму, равную 20–40 процентам от сделки. В публикации сообщается, что жительница Москвы купила Kia Sorento за 2,85 миллиона рублей у гражданина Киргизии за наличные и выплатила 855 тысяч рублей штрафа.

«Всему виной ФНС и 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Коротко про закон: если у продавца нет паспорта РФ, ему нельзя давать наличные рубли — могут назначить немаленькую сумму штрафа за покупку», — отмечает Mash.

Ранее экономист, доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко посоветовал россиянам в настоящее время не спешить с приобретением автомобиля. Он напомнил, что ставки по кредитам на приобретение автомашины составляют 21-34,8 процента.