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01:24, 7 февраля 2025Экономика

Россиян начали штрафовать за покупку авто у иностранцев за наличные

Mash: россиянку оштрафовали за покупку авто Kia Sorento у иностранца за наличные
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Россиян начали штрафовать за покупку автомобилей у иностранцев за наличные деньги. Об этом написал Telegram-канал Mash.

Уточняется, что россиян могут оштрафовать на сумму, равную 20–40 процентам от сделки. В публикации сообщается, что жительница Москвы купила Kia Sorento за 2,85 миллиона рублей у гражданина Киргизии за наличные и выплатила 855 тысяч рублей штрафа.

«Всему виной ФНС и 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Коротко про закон: если у продавца нет паспорта РФ, ему нельзя давать наличные рубли — могут назначить немаленькую сумму штрафа за покупку», — отмечает Mash.

Ранее экономист, доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко посоветовал россиянам в настоящее время не спешить с приобретением автомобиля. Он напомнил, что ставки по кредитам на приобретение автомашины составляют 21-34,8 процента.

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