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11:37, 19 декабря 2024Экономика

Россиянам отсоветовали покупать автомобили

Экономист Щербаченко: россиянам стоит повременить с покупкой автомашины
Кирилл Луцюк

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В настоящее время россиянам не стоит спешить с приобретением автомобиля. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Его процитировала «Газета.Ru».

Он напомнил, что ставки по кредитам на приобретение автомашины достигли 21-34,8 процента. Средняя ставка в районе 26,39 процента. Кроме того, сами автомобили подорожали с начала года на 15 процентов. Сказались как повышение утилизационного сбора, так и колебания курса рубля. Еще один фактор — рост цен на запчасти, за которые теперь приходится платить на 25 процентов больше, чем в начале года. Кроме того, за последние десять лет бензин подорожал почти вдвое.

Поэтому, как полагает Щербаченко, россиянину, захотевшему обзавестись автомобилем, лучше подождать.

Ранее сообщалось, что в ноябре средняя цена нового автомобиля выросла по сравнению с октябрем всего на один процент и достигла почти 3,7 миллиона рублей. Средняя стоимость подержанной автомашины увеличилась на 1,4 процента и составила 1,47 миллиона рублей.

Известно также, что в ноябре 2024 года россияне получили 82,9 тысячи автокредитов. По сравнению с октябрем снижение оценивается в 30,4 процента.

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