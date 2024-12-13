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12:41, 13 декабря 2024Экономика

В России подорожали подержанные машины

«Автостат»: средняя цена б/у машины в России выросла на 20 тысяч рублей в ноябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Frank Hoermann / Globallookpress.com

По итогам ноября средняя стоимость подержанного автомобиля в России увеличилась на 1,4 процента в сравнении с предыдущим месяцем и достигла отметки в 1,47 миллиона рублей. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

В месячном выражении прирост составил 20 тысяч рублей. Аналитики уточнили, что увеличение средней стоимости б/у автомобиля в России зафиксировалось впервые за последние девять месяцев. Пиковый уровень наблюдался в стране в феврале, когда подержанные машины в среднем стоили 1,61 миллиона рублей. После этого показатель стабильно снижался и к середине осени оказался на уровне в 1,45 миллиона.

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Эксперты связали удорожание б/у автомобилей в России в последний месяц осени с рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики аналитики отнесли резкое повышение утильсбора, заметное ослабление курса рубля к доллару и разгон инфляции. Все эти обстоятельства, отметили в «Автостате», вынуждают продавцов на вторичном рынке поднимать цены на автомобили.

Ранее генеральный директор агентства Сергей Целиков спрогнозировал снижение продаж машин на российском рынке. Согласно базовому сценарию, реализация автомобилей в стране в следующем году упадет на десять процентов и составит 1,43 миллиона единиц. В свою очередь, негативный подразумевает сокращение показателя на 20 процентов, до 1,27 миллиона. При этом роста реализации не предполагает даже оптимистичный прогноз, который предполагает сохранение продаж на уровне 2024-го (1,59 миллиона).

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