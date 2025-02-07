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21:19, 7 февраля 2025Культура

Баста назвал Гуфа самым нестабильным человеком

Рэпер Баста заявил, что с Гуфом невозможно договариваться из-за его проблем
Андрей Шеньшаков
Гуф

Гуф. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, пожаловался, что с его коллегой Алексеем Долматовым, выступающим под псевдонимом Гуф, невозможно ни о чем договориться из-за его нестабильности. Об этом артист рассказал в шоу «Натальная карта».

Вакуленко сообщил, что давно договаривался с коллегой о выпуске совместного альбома, но они никак не могут закончить его из-за постоянных проблем в жизни Алексея.

«Гуф самый нестабильный человек в моей жизни. То он вдруг сидит, то он уже в дурке, то выходит, потом опять. Договариваться с ним обо всем просто, но потом ничего не получается годами», — заявил Баста.

Он также добавил, что по-прежнему надеется выпустить совместный с Гуфом релиз, ведь они пообещали людям пластинку.

Ранее стало известно, что невеста Гуфа Разият Салахова опубликовала видео с рэпером после рехаба.

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