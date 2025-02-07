Бизнесджет упал на автобус на шоссе в Бразилии

G1: Бизнесджет King Air F90 упал на шоссе в Сан-Паулу

Бизнесджет King Air F90 упал на автобус, ехавший по шоссе в бразильском Сан-Паулу. Об этом пишет местное издание G1.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 7 февраля, на проспекте в западной зоне Сан-Паулу Барра-Фунда. По данным источника, самолет вылетел из Кампу-де-Марте и направлялся в Порту-Алегри. Он попытался совершить аварийную посадку на шоссе, но не смог этого сделать и потерпел крушение.

Жертвами авиакатастрофы стали минимум два человека, еще двое ранены. Пожарная служба сообщила, что во время крушения воздушное судно врезалось в автобус, который загорелся. Пассажиров там не было. Точных данных о количестве людей, находившихся на борту самолета, пока нет.

Ранее легкомоторный самолет протаранил несколько жилых домов в американской Филадельфии. На борту было два человека, также пострадали несколько человек, находившихся вблизи падения воздушного судна.