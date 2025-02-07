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19:52, 7 февраля 2025Россия

Бойца СВО без части черепа выгнали из госпиталя и разрешили отправить на «губу»

В Петербурге бойца СВО без части черепа разрешили отправить на гауптвахту
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «News.ru | Новости»

В Санкт-Петербурге участника специальной военной операцией (СВО) выгнали из госпиталя и разрешили отправить на «губу» — так на армейском жаргоне называют гауптвахту. Об этом сообщает News.ru в Telegram.

29-летний боец участвовал в штурмах Артемовска (Бахмута) и Соледара. В 2022 году солдат получил тяжелое ранение, в результате чего ему пришлось удалить часть черепа, заменив его металлической пластиной. На опубликованной фотографии видно, как перенесенные операции отразились на внешности военнослужащего — форма его головы сильно деформирована.

По словам бойца, в одну из ночей он не мог заснуть из-за смеха оставшихся на посту медсестер. В ходе начавшейся перепалки одна из работниц госпиталя заявила, что у него «точно не так все с головой», рассказал участник СВО.

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На следующее утро к военнослужащему пришел заведующий отделением и заявил, что не даст медсестер в обиду. После этого его забрали из госпиталя сотрудники полиции из-за нарушения режима — якобы солдат выпивал в палате. При этом следов алкоголя в его организме обнаружено не было, отмечает издание.

Боец сообщил, что после случившегося у него начался отек головы. «Если я не буду принимать лекарства, у меня может случиться приступ», — отметил солдат.

Ранее в одном из петербургских госпиталей нашли другого бойца СВО. Это стало неожиданностью для его родственников, которых уже предупредили, что привезут его тело. Это произошло из-за ошибки – военнослужащего внесли в похоронные списки. В то, что солдату удалось спастись, его близкие поверили только после сеанса видеосвязи.

ЖЗЛ
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