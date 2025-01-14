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14:54, 14 января 2025Россия

Числившегося в похоронных списках бойца СВО нашли живым в тысячах километров от дома

Занесенного в похоронные списки бойца СВО из Читы нашли живым и Петербурге
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В петербургском военном госпитале нашли участника специальной военной операции (СВО), которого считали не вернувшимся из зоны боевых действий и уже внесенного в похоронные списки. Об этом сообщает издание «Вечорка».

О случившемся журналистам рассказал представитель забайкальского землячества Баир Базаржапов. При обходе больных волонтеры нашли военнослужащего с потерей памяти. Когда боец вспомнил имена родственников, с ними удалось выйти на связь.

Тем временем близкие военнослужащего, с которыми связались активисты, сообщили, что не надеялись увидеть солдата живым. Дело в том, что он был признал «двухсотым», что подтвердили сослуживцы и командование. Родственникам уже пообещали доставить тело военнослужащего — в то, что ему удалось спастись, они поверили только после сеанса видеосвязи.

Ранее в Забайкалье образовалась пробка из-за похорон другого участника СВО. Церемония прощания с бойцом прошла в местном клубе, припаркованные автомобили выстроились в вереницу, растянувшуюся на сотни метров. Перед отправкой тела на кладбище в селе образовался затор.

ЖЗЛ
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