Часть россиян предупредили об ураганах и резком похолодании

Синоптик Вильфанд: На юге России ожидается ураганный ветер и резкое похолодание

На юге России ожидается ураганный ветер и резкое похолодание. Об этом предупредил жителей этой части страны научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

Ночью 7 февраля на черноморском побережье в районе Новороссийска ветер усилится до 35 метров в секунду, предупредил синоптик. А с 7 по 9 февраля на участке Анапа — Новороссийск — Геленджик прогнозируется комплекс опасных метеорологических явлений. «Северо-восточный ветер с порывами до 30-32 метров в секунду в сочетании с температурой воздуха до минус 5 градусов. Будет порывистый ветер, штормовой», — уточнил Вильфанд.

Сложную погоду на юге европейской части России специалист объяснил фронтальными разделами, которые проходят через регион, и потоком холодных воздушных масс.

Ранее жителей Москвы предупредили о рекордном за 13 лет атмосферном давлении. По прогнозам синоптиков, 7 февраля барометры могут показать 774 миллиметра ртутного столба — максимум с 2012 года.